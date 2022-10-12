Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выпустил духи с запахом жжёных волос стоимостью 100 долларов за флакон, сообщает Bloomberg.
Предприниматель назвал аромат "сутью отвратительного желания". По его словам, парфюм пользуется популярностью — продано уже 10 тысяч флаконов.
В прошлом месяце миллиардер анонсировал выпуск духов, запах которых поможет мужчинам выделиться в толпе.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.