Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что тяжёлая экономическая ситуация, которая наблюдается в Великобритании, произошла не только из-за политики премьер-министра Лиз Трасс. По его мнению, предыдущее руководство постаралось, чтобы довести страну до энергетической катастрофы.
Вассерман отметил, что западная власть поверила в собственную пропаганду и оказалась в ловушке.
"Основная причина нынешнего энергетического кризиса на Западе — усиленное продвижение "зелёной" энергетики", — подчеркнул он в беседе с "Народными Новостями".
Депутат считает, что данная политика была нужна прежде всего США, которые преследовали цели взять под единый контроль всю мировую энергетику.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.