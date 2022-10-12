Вассерман: экономический кризис в Британии начался из-за "зелёной" энергетики

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что тяжёлая экономическая ситуация, которая наблюдается в Великобритании, произошла не только из-за политики премьер-министра Лиз Трасс. По его мнению, предыдущее руководство постаралось, чтобы довести страну до энергетической катастрофы.

Вассерман отметил, что западная власть поверила в собственную пропаганду и оказалась в ловушке.

"Основная причина нынешнего энергетического кризиса на Западе — усиленное продвижение "зелёной" энергетики", — подчеркнул он в беседе с "Народными Новостями".

Депутат считает, что данная политика была нужна прежде всего США, которые преследовали цели взять под единый контроль всю мировую энергетику.