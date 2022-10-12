Gazeta Prawna: Жоховский обвинил Россию в эскалации противостояния с Западом

После того как будет создана совместная военная группировка России и Белоруссии, Киев будет вынужден стянуть войска к белорусской границе. Таким образом военное присутствие украинской армии на востоке и юге страны будет ослаблено. Об этом заявил польский эксперт Пётр Жоховский.

Аналитик убеждён, что Россия готова пойти на всё, чтобы Запад принял условия Москвы в ходе украинского конфликта.

Также, по его мнению, Союзное государство планирует усилить напряжённость на польской границе. Москва намерена запугать Варшаву и оказать давление на США, чтобы военная помощь для киевского режима сократилась, заявил Жоховский в интервью Gazeta Prawna.