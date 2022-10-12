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Власти Днепропетровской области: "Очередная атака на область" 

Мир

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что армия России третий день подряд наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"Очередная атака на область. Третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения", — написал Резниченко в своём Telegram-канале.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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