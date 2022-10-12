Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сказал, что утечка на нефтепроводе "Дружба" может быть результатом "случайного повреждения".
Как написали в Reuters, замглавы Министерства климата республики Адам Гуиборге-Четвертыньский подчеркнул, что власти пока не выяснили причину происшествия.
"Передача нефти на нитке прекращена", — заявили в Государственной пожарной страже.
По её данным, утечка продлится несколько часов.
Ранее о происшествии сообщил польский оператор PERN. Известно, что по этому нефтепроводу Европа получает ресурсы.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.