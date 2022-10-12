В правительстве Польши допустили, что утечка на "Дружбе" произошла случайно

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сказал, что утечка на нефтепроводе "Дружба" может быть результатом "случайного повреждения".

Как написали в Reuters, замглавы Министерства климата республики Адам Гуиборге-Четвертыньский подчеркнул, что власти пока не выяснили причину происшествия.

"Передача нефти на нитке прекращена", — заявили в Государственной пожарной страже.

По её данным, утечка продлится несколько часов.

Ранее о происшествии сообщил польский оператор PERN. Известно, что по этому нефтепроводу Европа получает ресурсы.