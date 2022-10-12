WT: заявления Байдена о "ядерном Армагеддоне" встревожили граждан США

Журналисты раскритиковали лидера США Джо Байдена, который допустил, что из-за действий его российского коллеги Владимира Путина начнётся "ядерный Армагеддон".

В The Washington Times заявили, что уточнения администрации американского президента, согласно которым он не предупреждал о ядерной войне, не успокоили жителей страны. По информации СМИ, их встревожило приобретение Минздравом препарата Nplate на 290 миллионов долларов. Известно, что его люди принимают при радиоактивном заражении.

"Президент внёс свой вклад в надвигающуюся угрозу, создав представление о том, что США больше не являются сверхдержавой", — заключили в издании.

Ранее Байден сказал, что последствием конфликта на Украине может стать "Армагеддон". Вместе с этим руководитель США осудил Путина за слова об использовании ядерного оружия.