На сайте Зеленского опубликовали петицию о возвращении ядерного статуса Украине

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского разместили петицию о возвращении стране ядерного статуса.

В документе сказано, что Украина должна быть ядерной державой, если хочет сохранить свою независимость. В ином случае она может прекратить существование в границах 1991 года, подчёркивается в публикации.

"С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, она сама обеспечит себе защиту", — отмечается на сайте Зеленского.

Кроме того, автор петиции считает, что ядерный статус позволит государству активно участвовать в мировых экономических процессах.

Ранее экс-председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли призвал американского лидера Джо Байдена организовать переговоры для России и Украины. По его словам, это позволит избежать возможного применения тактического ядерного оружия в ходе конфликта.