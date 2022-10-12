Власти Киева подтвердили повышение уровня воды в Днепре

Киевские власти подтвердили повышение уровня воды в Днепре, о котором ранее писали в соцсетях. В городской администрации сообщают, что подъём не превышает аварийных значений и связан с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС.

В течение недели уровень воды должен стабилизироваться, заявляют в КГГА.