Киевские власти подтвердили повышение уровня воды в Днепре, о котором ранее писали в соцсетях. В городской администрации сообщают, что подъём не превышает аварийных значений и связан с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС.
В течение недели уровень воды должен стабилизироваться, заявляют в КГГА.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.