Батюк: Зеленский надоедает США жалобами на недостаточные поставки оружия для ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать Вашингтону из-за постоянных жалоб на недостаточные поставки военной техники для ВСУ. Такое мнение выразил политолог Владимир Батюк.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: многие представители Украины регулярно демонстрируют "беспардонное хамство". По его словам, Киев пытается действовать, исходя из принципа "весь мир нам должен".

"Зеленский начинает надоедать", — указал эксперт.

Кроме того, он считает, что США будут стремиться к урегулированию украинского конфликта. Однако официальный Киев намерен и дальше убегать от переговорного процесса, заключил специалист.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден призвал Зеленского прекратить жаловаться на дефицит оружия. Как отмечает The Washington Post, в ходе личной беседы глава США порекомендовал президенту Украины проявить благодарность за поставленную технику.