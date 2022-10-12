Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать Вашингтону из-за постоянных жалоб на недостаточные поставки военной техники для ВСУ. Такое мнение выразил политолог Владимир Батюк.
В интервью РИА Новости он подчеркнул: многие представители Украины регулярно демонстрируют "беспардонное хамство". По его словам, Киев пытается действовать, исходя из принципа "весь мир нам должен".
"Зеленский начинает надоедать", — указал эксперт.
Кроме того, он считает, что США будут стремиться к урегулированию украинского конфликта. Однако официальный Киев намерен и дальше убегать от переговорного процесса, заключил специалист.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден призвал Зеленского прекратить жаловаться на дефицит оружия. Как отмечает The Washington Post, в ходе личной беседы глава США порекомендовал президенту Украины проявить благодарность за поставленную технику.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.