Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в среду на встрече с американскими конгрессменами, что остров готов к углублению сотрудничества с США.
Народ Тайваня не прогнётся перед лицом авторитаризма и продолжит защищать ценности демократии и свободы, сказала она.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.