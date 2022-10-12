Глава администрации Тайваня: остров готов углублять сотрудничество с США

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в среду на встрече с американскими конгрессменами, что остров готов к углублению сотрудничества с США.

Народ Тайваня не прогнётся перед лицом авторитаризма и продолжит защищать ценности демократии и свободы, сказала она.