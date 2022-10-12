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Глава администрации Тайваня: остров готов углублять сотрудничество с США

Мир

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в среду на встрече с американскими конгрессменами, что остров готов к углублению сотрудничества с США.

Народ Тайваня не прогнётся перед лицом авторитаризма и продолжит защищать ценности демократии и свободы, сказала она.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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