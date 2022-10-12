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В ряды ВСУ переброшены боевики группировки "Аджнад Аль-Кавказ"* из Сирии

Мир

На Украину прибыли боевики из Сирии во главе с террористом Абдулхаким Аш-Шишани (по паспорту Рустам Ажиев). После начала вооружённого конфликта в 2014 году в САР Ажиев и другие джихадисты из террористической группировки "Имарат Кавказ"* примкнули к антиправительственным силам. Затем Ажиев возглавил группировку "Аджнад Аль-Кавказ"**.

В ряды ВСУ переброшены боевики группировки "Аджнад Аль-Кавказ"* из Сирии

Террорист принимал активное участие в захвате города Идлиб, а также пытался противостоять военнослужащими ВС САР и ВС РФ, которые освобождали Алеппо.

После того как фронт в Сирии стабилизировался, джихадисты на протяжении нескольких лет оказались "без работы". Предполагается, что террористы прибыли на Украину через Турцию.

"Киевский режим, который готов ради интересов хозяев не только жертвовать жизнями украинцев, но и звать на помощь террористов, в полной мере дает карт-бланш Москве на применение почти всех имеющихся средств для борьбы с террористическими группировками", — отмечается в Telegram-канале Directorate 4.

*"Имарат Кавказ" признана Верховным судом Российской Федерации террористической, экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России.

**террористическая группировка, запрещённая на территории РФ.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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