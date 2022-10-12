Грушко: РФ будет добиваться участия в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Представители РФ намерены участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

В интервью РИА Новости он напомнил, что ранее Стокгольм отказался сотрудничать с Москвой по выяснению причин терактов на газопроводах.

"Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", — подчеркнул Грушко.

Дипломат назвал ЧП на "Северных потоках" ударом по интересам европейских государств.

Утечку газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировали 26 сентября. Сотрудники Генпрокуратуры РФ рассматривают происшествие в качестве акта терроризма.