Представители РФ намерены участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
В интервью РИА Новости он напомнил, что ранее Стокгольм отказался сотрудничать с Москвой по выяснению причин терактов на газопроводах.
"Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", — подчеркнул Грушко.
Дипломат назвал ЧП на "Северных потоках" ударом по интересам европейских государств.
Утечку газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировали 26 сентября. Сотрудники Генпрокуратуры РФ рассматривают происшествие в качестве акта терроризма.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.