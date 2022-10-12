Yeni Şafak: США убрали ограничения из сделки о продаже Турции самолётов F-16

Американский сенат убрал ограничения из своей версии законопроекта по сделке о продаже Турции самолётов F-16. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По информации издания, ранее Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35. При этом США предложили турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану приобрести самолёты F-16.

"Все ограничения, которые были добавлены в законопроект о передаче Турции F-16, удалены из сенатского варианта законопроекта", — сказано в материале.

Ожидается, что в ближайшее время документ официально утвердит американский лидер Джо Байден.