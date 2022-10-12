Постепенный отказ РФ и КНР от использования нацвалюты США — это позитивный знак, считает советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.
В беседе с РИА Новости он напомнил, что Москва и Пекин — основные члены БРИКС. Прекращение использования доллара при различных расчётах следует рассматривать как прогрессивный шаг, который будет способствовать развитию международной организации, считает советник.
"Это очень хороший прогресс", — подчеркнул Велаяти.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.