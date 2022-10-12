Байден заявил о желании обсудить с президентом РФ Путиным проблему заключённых

Глава США Джо Байден заявил, что готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о судьбе американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотических средств.

В интервью CNN он подчеркнул: этот вопрос мог бы стать темой для обсуждения на саммите G20, который должен состояться в следующем месяце на Бали.

"Я бы провёл встречу с Путиным, если бы он сказал, что намерен обсудить освобождение Грайнер", — отметил американский лидер.

Ранее экс-баскетболистка из США, задержанная в Москве с наркотиками, была приговорена к девяти годам тюрьмы на территории РФ.