Глава США Джо Байден заявил, что готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о судьбе американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотических средств.
В интервью CNN он подчеркнул: этот вопрос мог бы стать темой для обсуждения на саммите G20, который должен состояться в следующем месяце на Бали.
"Я бы провёл встречу с Путиным, если бы он сказал, что намерен обсудить освобождение Грайнер", — отметил американский лидер.
Ранее экс-баскетболистка из США, задержанная в Москве с наркотиками, была приговорена к девяти годам тюрьмы на территории РФ.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.