Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украинские военные выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Ермак подтвердил прибытие на Украину ПВО IRIS-T
WAM: президент ОАЭ передал Путину информацию о позиции Киева по ряду вопросов
Руденко: Киев собрал около 80 тысяч боевиков под Сватово и в Запорожье
Кадыров: под руководством Суровикина СВО будет завершена успешно
МИД Казахстана: республика ведёт переговоры с РФ по вопросам миграции
Учения США и Японии с применением HIMARS отменили из-за отсутствия снарядов
В ряде муниципалитетов штата Герреро начались наводнения из-за циклона "Джулия"

Байден заявил о желании обсудить с президентом РФ Путиным проблему заключённых

Мир

Глава США Джо Байден заявил, что готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о судьбе американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотических средств.

В интервью CNN он подчеркнул: этот вопрос мог бы стать темой для обсуждения на саммите G20, который должен состояться в следующем месяце на Бали.

"Я бы провёл встречу с Путиным, если бы он сказал, что намерен обсудить освобождение Грайнер", — отметил американский лидер.

Ранее экс-баскетболистка из США, задержанная в Москве с наркотиками, была приговорена к девяти годам тюрьмы на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
FP: Киев просит США поставить ATACMS после ударов РФ по инфраструктуре Украины
Силовые структуры
Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Последние материалы
В ряде муниципалитетов штата Герреро начались наводнения из-за циклона "Джулия"
Figaro: страны ЕС, призывающие Киев отобрать Крым силой, оторваны от реальности
Скориков: Зеленскому плевать на Украину — шантажирует и купается в славе
Мобилизованных, прибывших в зону СВО, обучают разведке с помощью беспилотников
Байден заявил, что пока не планирует встречаться с президентом РФ Путиным
Подбитый на Украине российский танк хотят установить у посольства РФ в Берлине
Бойцы ВС РФ в Запорожье: "На все 100 процентов готовы идти в наступление"
Байден: Саудовскую Аравию ждут последствия за решение ОПЕК+ и "сговор" с РФ
МИД Тайваня: на остров прибыли две делегации конгрессменов из США
Минобороны Украины: прибыли четыре системы HIMARS, обещанные ранее США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников