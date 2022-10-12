WAM: президент ОАЭ передал Путину информацию о позиции Киева по ряду вопросов

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал главе РФ Владимиру Путину сведения о позиции Киева по некоторым вопросам. Об этом сообщает WAM.

По информации агентства, разговор политиков состоялся во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге.

"Президент ОАЭ проинформировал Путина об украинской позиции по ряду вопросов", — сказано в статье.

Агентство не уточняет, о каких именно данных идёт речь. При этом в материале подчёркивается, что представители ОАЭ намерены быть посредниками на переговорах России и Украины по мирному урегулированию конфликтной ситуации.