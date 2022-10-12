Лидер Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал главе РФ Владимиру Путину сведения о позиции Киева по некоторым вопросам. Об этом сообщает WAM.
По информации агентства, разговор политиков состоялся во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге.
"Президент ОАЭ проинформировал Путина об украинской позиции по ряду вопросов", — сказано в статье.
Агентство не уточняет, о каких именно данных идёт речь. При этом в материале подчёркивается, что представители ОАЭ намерены быть посредниками на переговорах России и Украины по мирному урегулированию конфликтной ситуации.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.