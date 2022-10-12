Учения США и Японии с применением HIMARS отменили из-за отсутствия снарядов

Совместные учения японских и американских военных с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS отменены в связи с отсутствием снарядов к ним. Об этом сообщает Nikkei.

По информации издания, боеприпасы не были поставлены на полигон, где планировалось провести стрельбы.

В статье отмечается, что отмена военных учений — беспрецедентный случай за весь период совместных тренировок США и Японии.