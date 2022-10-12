В Акапулько и ряде других муниципалитетов штата Герреро (Мексика) зафиксировали сильные наводнения, вызванные циклоном "Джулия".
Из-за экстренной ситуации в Коста-Чике, Акапулько, Коста-Гранде и Сьерре отменены занятия в школах, а также общественные мероприятия. Как сообщили в министерстве образования штата Герреро, ученики и преподаватели должны оставаться дома.
Сведения о возможных пострадавших уточняются.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.