В ряде муниципалитетов штата Герреро начались наводнения из-за циклона "Джулия"

В Акапулько и ряде других муниципалитетов штата Герреро (Мексика) зафиксировали сильные наводнения, вызванные циклоном "Джулия".

Из-за экстренной ситуации в Коста-Чике, Акапулько, Коста-Гранде и Сьерре отменены занятия в школах, а также общественные мероприятия. Как сообщили в министерстве образования штата Герреро, ученики и преподаватели должны оставаться дома.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.