Европейские государства, которые призывают военно-политическое руководство Украины отобрать российский Крым с помощью силы, оторваны от реальной действительности. Об этом пишет Figaro.
По мнению автора материала Рено Жирара, украинская армия не сможет захватить полуостров. Как пояснил журналист, жители Республики Крым не намерены возвращаться в состав Украины. Он убеждён: на этом направлении солдат ВСУ ждёт серьёзное сопротивление со стороны РФ.
"Страны ЕС, призывающие Киев отобрать Крымский полуостров силовыми методами, отдалены от реальности", — подчеркнул автор.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.