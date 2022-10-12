Байден заявил, что пока не планирует встречаться с президентом РФ Путиным

Американский лидер Джо Байден заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с российским президентом Владимиром Путиным.

В интервью CNN он подчеркнул: переговоров с главой РФ на саммите G20, скорее всего, не будет. При этом Байден добавил, что диалог может состояться, если Путин сам захочет поговорить с ним на какую-либо тему.

Однако обсуждать украинский вопрос без присутствия представителей офиса президента этой страны Владимира Зеленского никто не собирается, уточнил глава США.