Американский лидер Джо Байден заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с российским президентом Владимиром Путиным.
В интервью CNN он подчеркнул: переговоров с главой РФ на саммите G20, скорее всего, не будет. При этом Байден добавил, что диалог может состояться, если Путин сам захочет поговорить с ним на какую-либо тему.
Однако обсуждать украинский вопрос без присутствия представителей офиса президента этой страны Владимира Зеленского никто не собирается, уточнил глава США.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.