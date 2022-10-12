Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи повлечёт серьёзные последствия для Саудовской Аравии.
"Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут", — заявил Байден CNN.
Как подчеркнул Байден, саудиты специально "пролоббировали вместе с Россией" решение ОПЕК+.
Какие именно последствия Байден готовит для Саудовской Аравии, он так и не уточнил.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.