Байден: Саудовскую Аравию ждут последствия за решение ОПЕК+ и "сговор" с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи повлечёт серьёзные последствия для Саудовской Аравии.

"Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут", — заявил Байден CNN.

Как подчеркнул Байден, саудиты специально "пролоббировали вместе с Россией" решение ОПЕК+.

Какие именно последствия Байден готовит для Саудовской Аравии, он так и не уточнил.