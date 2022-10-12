Байден: ошибки в конфликте на Украине могут привести к "Армагеддону"

Президент США Джо Байден заявил, что ошибки, которые могут быть совершены в ходе конфликта на Украине, грозят "Армагеддоном".

При этом, по его мнению, именно российский лидер Владимир Путин может "просчитаться".

"Ошибки совершаются, и возможен просчёт. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном", — заявил Байден CNN.

По словам американского президента, Путин не может "безнаказанно" говорить о применении ядерного оружия.