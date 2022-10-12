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Боррель: неисполнение обещаний НАТО — не повод для агрессии России

Мир

Неисполнение обещаний Североатлантическим альянсом, данных России, не повод для "агрессии", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мои друзья оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — пояснил политик на выступлении в Мадриде.

Боррель подчеркнул, что его "не устаивают" такие оправдания и он не видит повода для "подобного" поведения российской стороны.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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