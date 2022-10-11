Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Прикамье выявили санитарные нарушения в скотомогильниках с сибирской язвой
Зеленский попросил G7 ввести войска НАТО под видом миротворцев
Зеленский о восстановлении инфраструктуры Украины: Если бы не сегодняшние удары
Американцы считают, что у Зеленского есть компромат на Байдена
Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в тыл ВС России на Купянском направлении
Депутаты в Карелии указали недостоверную информацию в декларациях
Татарстан потратил рекордные 190 млрд рублей на дороги в 2022 году
"Отважные" уничтожают опорные пункты ВСУ на Старобельском направлени
Жители посёлка в ХМАО возмущены качеством воды

Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу

Мир

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что Евросоюз не сможет найти достойную замену российскому газу, поскольку в нужных объёмах его нигде нет.

Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу

Эксперт отметил, что, осложняя отношения с критически важными странами, Запад проявляет недальновидность. Все попытки найти замену "Газпрому" оказались неудачными.

"Последняя надежда ушла. США сообщили Европе: "Дорогие европейские союзники! У нас для вас газа нет и не будет. Желаем вам счастливой зимы". Всё, официально заявили — нету газа! Европа газ не получит ни по какой цене — нет в Соединённых Штатах этого ресурса для Европы. И в Катаре нет, и в Алжире нет — просто нет столько газа в мире", — сказал Кедми.

Ударив по РФ через экспорт энергоносителей, Запад навредил себе, поскольку у Москвы выросли доходы от продаж газа и нефти.

Эксперт упомянул данные аналитиков, которые подсчитали, что Евросоюз сможет заменить около 40% поставок "Газпрома" к 2025 году, если запустит все мощности по сжижению газа в странах-экспортёрах. К этому времени Россия основную долю энергии будет перенаправлять в Китай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Последние материалы
В Прикамье выявили санитарные нарушения в скотомогильниках с сибирской язвой
Рон Пол: "Администрация Байдена приближает нас к ядерной войне из-за Украины"
Зеленский попросил G7 ввести войска НАТО под видом миротворцев
Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу
Зеленский о восстановлении инфраструктуры Украины: Если бы не сегодняшние удары
Американцы считают, что у Зеленского есть компромат на Байдена
Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в тыл ВС России на Купянском направлении
Депутаты в Карелии указали недостоверную информацию в декларациях
Татарстан потратил рекордные 190 млрд рублей на дороги в 2022 году
"Отважные" уничтожают опорные пункты ВСУ на Старобельском направлени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников