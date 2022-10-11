Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что Евросоюз не сможет найти достойную замену российскому газу, поскольку в нужных объёмах его нигде нет.

Эксперт отметил, что, осложняя отношения с критически важными странами, Запад проявляет недальновидность. Все попытки найти замену "Газпрому" оказались неудачными.

"Последняя надежда ушла. США сообщили Европе: "Дорогие европейские союзники! У нас для вас газа нет и не будет. Желаем вам счастливой зимы". Всё, официально заявили — нету газа! Европа газ не получит ни по какой цене — нет в Соединённых Штатах этого ресурса для Европы. И в Катаре нет, и в Алжире нет — просто нет столько газа в мире", — сказал Кедми.

Ударив по РФ через экспорт энергоносителей, Запад навредил себе, поскольку у Москвы выросли доходы от продаж газа и нефти.

Эксперт упомянул данные аналитиков, которые подсчитали, что Евросоюз сможет заменить около 40% поставок "Газпрома" к 2025 году, если запустит все мощности по сжижению газа в странах-экспортёрах. К этому времени Россия основную долю энергии будет перенаправлять в Китай.