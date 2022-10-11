Кирби: США не будут отправлять своих военных на Украину

США не нужен конфликт с Россией, и по этой причине у Белого дома нет намерения отправлять своих солдат на Украину. Об этом проинформировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, власти США не желают перерастания украинского конфликта в ядерную плоскость.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", — сказал Кирби во время брифинга.

При этом Кирби отметил, что в плане поставок оружия Киеву США менять свою стратегию не собираются, и допускают возможность снабжения Украины тактическими баллистическими ракетами высокой дальности. Однако Вашингтон пока ещё не готов делать какие-то заявления на этот счёт.