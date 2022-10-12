Эксперт по международным отношениям Сумантра Майтра в статье The National Interest (NI) заявила, что США и ЕС не воспринимают Украину как часть Запада.
По словам Майтры, цели США в отношении Киева резко поменялись. По её мнению, из-за поддержки Украины США и их союзники столкнулись с рекордной инфляцией и дефицитом энергоносителей в преддверии зимы. Эксперт уверена, что серия постов миллиардера Илона Маска подтверждает, что элита США настроена сбавить обороты в эскалации украинского конфликта.
Майтра пишет, что на протяжении всего украинского конфликта США и ЕС несколько раз меняли свои цели и задачи. По её мнению, реакция Маска на происходящее является ярким свидетельством того, что цели вновь были изменены и они сильно отличаются от планов Украины. В частности, это подтверждается недавними сливами в СМИ конфиденциальной информации насчёт Украины.
"Мнения элиты на Западе начали меняться, как на страницах Washington Post, так и в New York Times", — отмечает Майтра.
По её словам, США и ЕС не воспринимают Украину как часть Запада, поэтому не пойдут на прямую конфронтацию с Москвой.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.