Слуцкий: НАТО лучше самораспуститься до обнародования итогов по "СП"

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, НАТО следовало бы как можно скорее самораспуститься, до того, как станут известны итоги расследования терактов, организованных на трубопроводах "Северный поток".

Парламентарий заверил, что Россия в любом случае победит на Украине, а Альянс сегодня уже в открытую выступает в роли "спонсора и прямого пособника террористического режима".

"Победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске. Еще до результатов расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг прямо заявил, что победа России на Украине станет поражением НАТО, тем самым открыто признав непосредственное участие блока в украинском конфликте.