1-я Славянская бригада уничтожает бойцов и технику ВСУ в районе Опытного

1-я Славянская бригада уничтожает бойцов и технику ВСУ в районе Опытного.

Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский рассказал, что артиллерия Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Сообщается, что бойцы ДНР уничтожают укрепрайоны украинских бойцов, прикрывая штурмовые подразделения в районе населённого пункта Опытное. Огонь ведётся из орудий 2А36 Гиацинт-Б калибром 152-мм.

"Цель была поражена благодаря успешной корректировке. Согласно радиоперехвату, противник был поражён и просит эвакуировать раненых", — рассказал военнослужащий с позывным Максим.