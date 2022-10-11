1-я Славянская бригада уничтожает бойцов и технику ВСУ в районе Опытного.
Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский рассказал, что артиллерия Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Сообщается, что бойцы ДНР уничтожают укрепрайоны украинских бойцов, прикрывая штурмовые подразделения в районе населённого пункта Опытное. Огонь ведётся из орудий 2А36 Гиацинт-Б калибром 152-мм.
"Цель была поражена благодаря успешной корректировке. Согласно радиоперехвату, противник был поражён и просит эвакуировать раненых", — рассказал военнослужащий с позывным Максим.
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