Американский миллиардер Илон Маск объяснил, когда и на какую тему разговаривал с Владимиром Путиным.
Глава компании Tesla и SpaceX опроверг заявление американского политолога Яна Бреммера, который рассказал, что свой скандальный пост о мирном урегулировании конфликта РФ и Украины Илон Маск написал под влиянием беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бизнесмен поспешил дать свой комментарий на этот счёт.
"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", — рассказал знаменитый изобретатель.
Бреммер ранее заявил, что президент РФ якобы рассказал о возможном ядерном ударе в случае, если силы Украины вторгнутся в Крым.
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