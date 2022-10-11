Илон Маск о своём разговоре с Путиным: "Темой был космос"

Американский миллиардер Илон Маск объяснил, когда и на какую тему разговаривал с Владимиром Путиным.

Глава компании Tesla и SpaceX опроверг заявление американского политолога Яна Бреммера, который рассказал, что свой скандальный пост о мирном урегулировании конфликта РФ и Украины Илон Маск написал под влиянием беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бизнесмен поспешил дать свой комментарий на этот счёт.

"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", — рассказал знаменитый изобретатель.

Бреммер ранее заявил, что президент РФ якобы рассказал о возможном ядерном ударе в случае, если силы Украины вторгнутся в Крым.