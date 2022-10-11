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Маск разместил свой пост после разговора с Путиным о неизбежности ядерного удара

Мир

Американский политолог Ян Бреммер рассказал, что пост с призывом о примирении России и Украины бизнесмен Илон Маск разместил под влиянием недавнего разговора с Владимиром Путиным.

Маск разместил свой пост после разговора с Путиным о неизбежности ядерного удара

Илон Маск, вероятно, переговорил с президентом РФ прежде, чем разместил в социальных сетях свой скандальный пост об условиях заключения мира между Россией и Украиной.

Такое заявление сделал политолог США Ян Бреммер, который рассказал о своей беседе с Илоном Маском.

Бреммер пересказал содержание разговора с бизнесменом. По его словам, Илон Маск объяснил, что Путин "готов к переговорам", при условии, что Крым останется в составе РФ, а Украина признает включение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Маск, по рассказу Бреммера, отметил, что Путин сказал ему, что эти цели будут достигнуты, "несмотря ни на что". Глава РФ якобы намекнул на неизбежность ядерного удара в случае атаки Украины на Крым. Маск сказал Бреммеру, что необходимо "сделать всё, чтобы избежать такого исхода".

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что вероятность мирового конфликта с применением ядерного оружия стремительно растёт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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