Захарова о просьбе Зеленского насчёт новых санкций: "Клоуну нужен новый пакет"

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинский лидер Владимир Зеленский является клоуном, выпрашивающим у Евросоюза новые антироссийские санкции.

Представитель ведомства напомнила, что жители ЕС и так уже очень страдают от введённых против России ограничений — "не моются, не стирают одежду и не заправляют свои авто".

"В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну нужен новый пакет. Старый он уже использовал", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский призвал Запад назначить России наказание за то, что она организовала референдумы и "аннексировала" украинские территории. Президент Украины считает, что Россию необходимо полностью изолировать от всего остального мира.