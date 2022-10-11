Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об опасности поставок Киеву РСЗО высокой дальности, отметив, что украинские власти, несмотря на данные ранее обещания, при первой же возможности направят его в сторону России.
Политик призвал администрацию Белого дома и руководителей НАТО хорошо подумать, чем может быть чревато такое решение.
"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг наконец-то открыто признал, что Альянс участвует в военных действиях против России. Об этом красноречиво говорит высказывание Столтенберга о том, что "победа РФ на Украине станет поражением НАТО".
"Как говорится — не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", — иронично заметил Медведев.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.