Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан осудил западных чиновников за антироссийские санкции и попросил пересмотреть их. По мнению премьера, Европейский союз может стать энергетически зависимым от американских властей.
"Санкции в нынешней форме убивают нас (ЕС. — Прим. ред.)", — подчеркнул Орбан, слова которого приводит Berliner Zeitung.
Ранее глава венгерского правительства заявил, что кризис на Украине завершится, если помирятся Москва и Вашингтон. Также, по мнению политика, ВСУ не смогут противостоять РФ без военной поддержки США.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.