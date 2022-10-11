Премьер Венгрии Орбан: "Санкции в нынешней форме убивают Евросоюз"

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан осудил западных чиновников за антироссийские санкции и попросил пересмотреть их. По мнению премьера, Европейский союз может стать энергетически зависимым от американских властей.

"Санкции в нынешней форме убивают нас (ЕС. — Прим. ред.)", — подчеркнул Орбан, слова которого приводит Berliner Zeitung.

Ранее глава венгерского правительства заявил, что кризис на Украине завершится, если помирятся Москва и Вашингтон. Также, по мнению политика, ВСУ не смогут противостоять РФ без военной поддержки США.