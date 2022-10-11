Россиянин, сбежавший от мобилизации в Казахстан, рассказал о проблемах со сном

Один из россиян, которые приняли решение укрыться в Казахстане от частичной мобилизации, признался в разговоре с "ФедералПресс", что решение о такой резкой перемене места жительства далось ему очень непросто.

Мужчина по имени Сергей рассказал, что с момента переезда на новое место он мучается бессонницей и ночными кошмарами.

Россиянин, решившись на переезд в Казахстан, оставил в родной Тюмени жену, ребёнка и стабильную работу риэлтором. Сейчас он живёт в казахском Актобе в статусе безработного.

"Мне это решение далось очень непросто. До сих пор толком не сплю. Если сплю, то с какими-то дурацкими снами", — рассказал сбежавший от частичной мобилизации россиянин.

Также мужчина пожаловался, что цены на жильё в Казахстане после объявления в РФ частичной мобилизации сильно выросли. Сейчас мужчина вместе с пятью друзьями снимает трёхкомнатную квартиру за 40 тысяч рублей. Местные жители ему рассказали, что ещё недавно за такую квартиру просили в три раза меньше.