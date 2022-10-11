Ветеран разведки США Скотт Риттер заявил, что американский спецназ помогает Вооружённым силам Украины бороться с российской армией.
"Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины ещё в апреле. И я был прав", — сказал отставной офицер разведки морской пехоты США в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, на Украине России противостоит уже скорее натовская армия, чем украинская. Инструкторы НАТО обучают украинских солдат, передают киевскому командованию секретные данные, а также согласовывают с ним военные операции, отметил Риттер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.