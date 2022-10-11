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Ветеран разведки США: американский спецназ координирует действия ВСУ

Мир

Ветеран разведки США Скотт Риттер заявил, что американский спецназ помогает Вооружённым силам Украины бороться с российской армией.

"Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины ещё в апреле. И я был прав", — сказал отставной офицер разведки морской пехоты США в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, на Украине России противостоит уже скорее натовская армия, чем украинская. Инструкторы НАТО обучают украинских солдат, передают киевскому командованию секретные данные, а также согласовывают с ним военные операции, отметил Риттер.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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