Ветеран разведки США: американский спецназ координирует действия ВСУ

Ветеран разведки США Скотт Риттер заявил, что американский спецназ помогает Вооружённым силам Украины бороться с российской армией.

"Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины ещё в апреле. И я был прав", — сказал отставной офицер разведки морской пехоты США в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, на Украине России противостоит уже скорее натовская армия, чем украинская. Инструкторы НАТО обучают украинских солдат, передают киевскому командованию секретные данные, а также согласовывают с ним военные операции, отметил Риттер.