МК: у президента Украины Зеленского возникли проблемы с поставками ПВО Запада

После массированного ракетного удара ВС РФ по территории Украины 10 октября Киев изменил номенклатуру оружия, которое он ждёт от НАТО, и включил в список комплексы ПВО NASAMS и Patriot, а также самолёты F-15 и F-16.

По мнению обозревателей "МК", Владимир Зеленский начал надоедать Западу своими "хотелками". Сейчас он просит практически невозможного — целую армию ПВО для прикрытия всей территории Украины.

"Чтобы прикрыть всю эту территорию, понадобится целая армия ПВО — сотни зенитных ракетных комплексов большой, средней и малой дальности. А где Запад их возьмёт? И сколько это добро может стоить?" — задаются вопросом авторы материала.

Комплексы ПВО типа Patriot Украина также вряд ли сможет получить, поскольку для обучения солдат пользованию ими уйдёт много времени, а свои натовские расчёты американцы отправлять не хотят, подчёркивается в публикации. Также есть риск дискредитации на Украине этих комплексов, что скажется на продажах США.

Авторы материала приходят к выводу, что Киев может рассчитывать лишь на новые NASAMS. По мнению экс-начальника зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковника в запасе Сергея Хатылева, недооценивать NASAMS нельзя.

При этом, по его словам, США не готовы предоставить Украине комплексы дальнего радиуса действия, а будут подсовывать ей то, что им выгодно, да ещё так, чтобы платили за это европейцы.