Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны поздравляли Украину после теракта на Крымском мосту, чем доказали причастность Киева к этому преступлению.
"Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведённым террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил", — сказала Захарова.
В субботу, 8 сентября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн поезда. Взрыв обрушил два автомобильных пролёта моста.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.