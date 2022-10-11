Захарова: реакция Запада доказала вину Украины в подрыве Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны поздравляли Украину после теракта на Крымском мосту, чем доказали причастность Киева к этому преступлению.

"Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведённым террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил", — сказала Захарова.

В субботу, 8 сентября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн поезда. Взрыв обрушил два автомобильных пролёта моста.