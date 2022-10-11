Кива: СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. В пресс-службе ведомства уточнили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства по статье 161 УК.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал действия СБУ "геноцидом русскоговорящего населения во всех его проявлениях".

"Но европейское, "демократическое" сообщество этого не видит и не слышит", — написал он в своём Telegram-канале.