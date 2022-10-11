Генерал МакКонвилл: огневая мощь и люди станут факторами успеха в войне будущего

Вооружённые силы США делают ставку на высокотехнологичное оружие дальнего действия и интенсивную подготовку бойцов, заявил начальник штаба армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс МакКонвилл в интервью Breaking Defense. По его мнению, факторами успеха в войне будущего станут "огневая мощь и люди".

МакКонвилл прокомментировал ход боевых действий на Украине. В первом этапе СВО, по его мнению, сыграли свою роль переносные противотанковые ракеты типа Javelin и NLAW, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер". Они, по его словам, смогли остановить массированное наступление бронетехники. Во второй фазе решающую роль взяли на себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые могут наносить удары по складам вооружения и транспортным узлам далеко за передовой.

Генерал подчеркнул, что основной упор в ведении современного боя должен быть сделан на дальнобойность и точность ракетных и артиллерийских систем. Особенно важно уделить этому внимание в контексте гипотетического столкновения с РФ и Китаем, считает он. При этом армия также должна помнить о системах ПВО.

Не менее важным является обучение личного состава и воспитание в нём высокого боевого духа, отметил МакКонвилл.

"Если сделать вывод из сказанного генералом, основными факторами успеха в войне будущего являются сочетание дальнобойности и точности систем вооружения с качественной подготовкой и высокой мотивированностью личного состава. Эти выводы стоило бы сделать и российскому командованию, поскольку не согласиться с ними сложно", — комментируют слова генерала корреспонденты "Военного обозрения".