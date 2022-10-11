Петер Стано: в ЕС понимают, что взаимодействовать с РФ сейчас нет смысла

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано осудил предстоящий визит в Москву министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который собирается стать участником Российской энергетической недели и надеется в ходе своего российского визита на заключение соглашений с "Росатомом" и "Газпромом".

Стано напомнил, что, с одной стороны, страны ЕС сами принимают решения в отношении своих двусоронних встреч и визитов, но с другой, в Евросоюзе решительно не одобряют контакты с Россией в настоящее время.

"В конце концов, двусторонние визиты и встречи — это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения. Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации ", — заявил Стано во время брифинга в Брюсселе.