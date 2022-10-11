Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на Украине сразу предупредили, что Крымский мост является целью номер один для ВСУ.
Журналистка британского телеканала Sky News спросила у дипломата, имеет ли отношение Украина к теракту, который произошёл на Крымском мосту вечером 8 октября.
"Мы с самого начала говорили, что попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", — ответил Пристайко.
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