Украинский посол в Британии: Украина всегда хотела разрушить Крымский мост

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на Украине сразу предупредили, что Крымский мост является целью номер один для ВСУ.

Журналистка британского телеканала Sky News спросила у дипломата, имеет ли отношение Украина к теракту, который произошёл на Крымском мосту вечером 8 октября.

"Мы с самого начала говорили, что попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", — ответил Пристайко.