В Сеть попали кадры движения военной техники из Германии в сторону Украины

Словацкий канал Casus Belli Live опубликовал фотографии воинской колонны в районе польского Катовице. Техника следовала из Германии по трассе А4.

Судя по контурам автомобилей, в кадр попали пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Отмечается, что всего в сторону Украины шло как минимум три таких машины.

Недавно в немецком министерстве обороны сообщили о поставке ВСУ четырёх систем ПВО. Снимки были сделаны ночью, поэтому с определенной долей вероятности пусковые ЗРК к текущему моменту уже могли достичь украинской территории, считают эксперты.

Заметим, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки новых систем ПВО Киеву сделают конфликт болезненней для Украины.