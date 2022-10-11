Словацкий канал Casus Belli Live опубликовал фотографии воинской колонны в районе польского Катовице. Техника следовала из Германии по трассе А4.
Судя по контурам автомобилей, в кадр попали пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Отмечается, что всего в сторону Украины шло как минимум три таких машины.
Недавно в немецком министерстве обороны сообщили о поставке ВСУ четырёх систем ПВО. Снимки были сделаны ночью, поэтому с определенной долей вероятности пусковые ЗРК к текущему моменту уже могли достичь украинской территории, считают эксперты.
Заметим, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки новых систем ПВО Киеву сделают конфликт болезненней для Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.