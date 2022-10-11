Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Юрист Воробьёв заявил, что бронь от мобилизации полагается новым сотрудникам
Шукшина поддержала гнев россиян: "Взорвали мост, а по Первому каналу пляски"
Песков: Запад игнорирует преступления киевского режима
Песков: американские власти "завязли" в конфликте на Украине
Матвийчук назвал мотострелков самой уязвимой группой военных на поле боя
Военкор Котенок назвал бредом версию Украины о кружащих над ПВО ракетах ВС РФ
Депутат Рады пообещал, что электроснабжение Украины будет восстановлено быстро
Песков прокомментировал поставку Украине американских ПВО
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных

В Сеть попали кадры движения военной техники из Германии в сторону Украины

Мир

Словацкий канал Casus Belli Live опубликовал фотографии воинской колонны в районе польского Катовице. Техника следовала из Германии по трассе А4.

Судя по контурам автомобилей, в кадр попали пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Отмечается, что всего в сторону Украины шло как минимум три таких машины.

Недавно в немецком министерстве обороны сообщили о поставке ВСУ четырёх систем ПВО. Снимки были сделаны ночью, поэтому с определенной долей вероятности пусковые ЗРК к текущему моменту уже могли достичь украинской территории, считают эксперты.

Заметим, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки новых систем ПВО Киеву сделают конфликт болезненней для Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Последние материалы
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Глава МИД РФ Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются
Один день резко поменял настроения киевлян, вернув их в бомбоубежища
Политэксперт Дискин: СБУ объявила Медведева в розыск ради пиара
Талантливые музыканты покажут "Скрипичное искусство" в Московской консерватории
Шольц указал на готовность Германии к зиме
Сивков заявил, что у России достаточно ракет для продолжения ударов по Украине
The Drive: Россия использует на Украине редкий вертолет Ми-8 МТПР-1 "Рычаг"
SBS News: Австралия намерена отправить военных инструкторов на Украину
В Klymenko Time рассказали о стрельбе в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников