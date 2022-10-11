Для того, чтобы устранить последствия ракетных ударов по украинским энергосетям, потребуется всего несколько дней. Такое мнение высказал Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады.
"Ракетные атаки… создали для энергосистемы существенные проблемы, но через несколько дней они будут практически ликвидированы", — сказал Герус, которого цитирует сайт Рады.
Парламентарий заверил, что правительство Украины хорошо представляет, каким именно образом производить ликвидацию последствий обстрелов. Он напомнил, что в стране есть резервные линии электропередачи, и также сообщил, что в восстановительный период может использоваться график аварийных отключений.
Эти меры, по мнению депутата, помогут почти бесперебойно снабжать украинцев электроэнергией, пока повреждённая инфраструктура не будет окончательно восстановлена.
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