Депутат Рады пообещал, что электроснабжение Украины будет восстановлено быстро

Для того, чтобы устранить последствия ракетных ударов по украинским энергосетям, потребуется всего несколько дней. Такое мнение высказал Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады.

"Ракетные атаки… создали для энергосистемы существенные проблемы, но через несколько дней они будут практически ликвидированы", — сказал Герус, которого цитирует сайт Рады.

Парламентарий заверил, что правительство Украины хорошо представляет, каким именно образом производить ликвидацию последствий обстрелов. Он напомнил, что в стране есть резервные линии электропередачи, и также сообщил, что в восстановительный период может использоваться график аварийных отключений.

Эти меры, по мнению депутата, помогут почти бесперебойно снабжать украинцев электроэнергией, пока повреждённая инфраструктура не будет окончательно восстановлена.