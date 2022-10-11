Президент Украины Владимир Зеленский попросит, чтобы лидеры стран "Большой семёрки" нарастили поставки вооружения Киеву, в частности, прислали больше систем противовоздушной обороны, сообщает агентство Reuters.
Также члены "Большой семерки" могут предостеречь Белоруссию от размещения на границе с Украиной российско-белорусских войск.
Саммит G7 состоится 11 октября. Ранее Зеленский заявил, что сейчас "приоритетом номер один" для Украины являются средства ПВО, в которых сильно нуждается Киев.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.