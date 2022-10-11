Reuters: Зеленский попросит у лидеров "Большой семёрки" системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский попросит, чтобы лидеры стран "Большой семёрки" нарастили поставки вооружения Киеву, в частности, прислали больше систем противовоздушной обороны, сообщает агентство Reuters.

Также члены "Большой семерки" могут предостеречь Белоруссию от размещения на границе с Украиной российско-белорусских войск.

Саммит G7 состоится 11 октября. Ранее Зеленский заявил, что сейчас "приоритетом номер один" для Украины являются средства ПВО, в которых сильно нуждается Киев.