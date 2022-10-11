Орбан: мир на Украине возможен лишь в случае переговоров России и США

Украинский конфликт должен завершиться перемирием США и России. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном намного важнее, чем диалог РФ и Киева.

"Люди, которые думают, что конфликт завершится с помощью российско-украинских переговоров, живут не в этом мире", — цитирует политика Handelsblatt.

Он также подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) по-прежнему участвуют в боевых действиях только по той причине, что американские власти продолжают поставлять оружие Киеву. Конфликтная ситуация будет окончательно урегулирована, когда США и Россия достигнут необходимых договорённостей, заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии призвал изменить санкционную политику Европейского союза в отношении Москвы. По его словам, ограничения оказались контрпродуктивными, ведь они не привели российскую экономику к серьёзным потерям.