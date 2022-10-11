Эксперт Рожин назвал электростанции на Украине главными целями ударов РФ

Российская армия продолжает наносить удары по украинским объектам высокоточными ракетами. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, сегодня выводятся из строя те цели, которые не были задействованы в ходе вчерашней атаки, поскольку за один день справиться с таким количеством объектов невозможно. Аналитик не исключает, что массированные удары будут наноситься и дальше.

Рожин считает, что основной задачей ВС РФ является поражение электростанций Незалежной, поскольку они оказывают комплексное влияние на все структуры государства.

"Практически перестаёт работать пропаганда, а украинские "тролли" из-за отсутствия связи не могут продолжать вести информационную войну в наших социальных сетях", — объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Более того, теперь ВСУ не смогут проводить организованные манёвры в тылу, так как все необходимые ресурсы будут переброшены на восстановление инфраструктуры, заявил Рожин.