Российская армия продолжает наносить удары по украинским объектам высокоточными ракетами. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, сегодня выводятся из строя те цели, которые не были задействованы в ходе вчерашней атаки, поскольку за один день справиться с таким количеством объектов невозможно. Аналитик не исключает, что массированные удары будут наноситься и дальше.
Рожин считает, что основной задачей ВС РФ является поражение электростанций Незалежной, поскольку они оказывают комплексное влияние на все структуры государства.
"Практически перестаёт работать пропаганда, а украинские "тролли" из-за отсутствия связи не могут продолжать вести информационную войну в наших социальных сетях", — объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Более того, теперь ВСУ не смогут проводить организованные манёвры в тылу, так как все необходимые ресурсы будут переброшены на восстановление инфраструктуры, заявил Рожин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.