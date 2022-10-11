Политолог Сосновский заявил, что Запад не признает Бандеру* фашистом

Политический эксперт Александр Сосновский заявил, что европейские страны предпочитают не высказывать своё мнение в отношении украинского нациста Степана Бандеры* и никогда не признают его фашистом.

Политолог рассказал, что беседовал с одним немецким политиком и обсуждал причины, по которым Берлин поддержал развал Югославии. Его собеседник заявил, что Сербия "воевала против нас", а их противники были союзниками в мировой войне.

"Понятно теперь? Бандеру* любят потому, что он против "Советов" воевал и был подручным СС и гестапо. Он всё ещё союзник по оружию", — объяснил политолог в своём Telegram-канале.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).