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Гусев: Швеция выполняет указания США в расследовании на "Северных потоках"

Мир

Швеция будет выполнять все указания Вашингтона, чтобы как можно скорее вступить в НАТО. Именно по этой причине Стокгольм не планирует допускать российских специалистов к расследованиям взрыва на газопроводах "Северных потоках". Об этом заявил политолог Александр Гусев.

"Американцы им пальчиком пригрозили и сказали: говорите всё, что направлено в нашу сторону. Все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить всё, что им скажут", — сказал он в беседе с РИА Новости.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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