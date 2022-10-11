Гусев: Швеция выполняет указания США в расследовании на "Северных потоках"

Швеция будет выполнять все указания Вашингтона, чтобы как можно скорее вступить в НАТО. Именно по этой причине Стокгольм не планирует допускать российских специалистов к расследованиям взрыва на газопроводах "Северных потоках". Об этом заявил политолог Александр Гусев.

"Американцы им пальчиком пригрозили и сказали: говорите всё, что направлено в нашу сторону. Все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить всё, что им скажут", — сказал он в беседе с РИА Новости.