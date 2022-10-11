Госсекретарь СБ Вольфович заявил об обострении ситуации вокруг Белоруссии

Ситуация вокруг Белоруссии может обостриться, однако на данный момент не стоит паниковать. Об этом сообщил госсекретарь совета безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, что обстановка остаётся напряжённой.

"Вы видите, что президент лично берёт на контроль эту обстановку, проводит совещания, даёт указания. Поэтому паниковать не стоит", — цитирует Вольфовича агентство "Белта".