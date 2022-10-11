Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что власти республики, скорее всего, эвакуируют всех работников посольства в Киеве.
По информации внешнеполитического ведомства, пока представители Астаны продолжают трудиться на территории Украины. Решение об эвакуации казахстанские чиновники примут в ближайшие дни, отметил Смадияров.
"Вопрос о закрытии посольства не стоит", — добавил представитель МИД республики во время мероприятия в правительстве.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана приняли участие в учениях ОДКБ "Взаимодействие-2022".
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